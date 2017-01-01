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Yılmaz'dan Ebeler haftası mesajı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, 21-28 Nisan Ebeler Haftası ve 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Ebeler Haftası ve Dünya Ebeler Günü mesajında Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, ebelik mesleğinin tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerle oluştuğunu belirten Yılmaz, "Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ebe, aileden biridir. Köyde, kasabada ve kentte olmak üzere vatanımızın her bir köşesinde, kadının, ailenin ve toplumun sağlık danışmanları olan ebeler, doğum öncesi ve sonrasında ailelerin yanında olurlar, onları eğiterek sağlıklı nesillerin oluşmasını sağlarlar. Anne ve çocuk sağlığı hizmetleri ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürüterek, her koşulda büyük bir sabır, özveri ve sevgi ile mesleğini icra eden ebelerimizin şüphesiz sağlıklı toplumların meydana gelmesinde büyük katkıları olmuştur" dedi.

Yılmaz mesajına şöyle devam etti:

"Ülkemizde son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarında düşüş gözlenmiştir. Bilgi ve beceri yönünden, tıp alanındaki gelişmeleri takip eden ebelerimiz, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve kalitesinin yükseltilmesinde önemli görevler üstlenmektedirler. 2017 Nisan ayı itibari ile Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık tesislerinde toplam 784 ebe bulunmaktadır. Birliğimize bağlı sağlık tesislerimizde, ebelerimiz tarafından 2016 yılında 14 bin 539 bebek dünyaya getirilmiştir. 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde ise toplam 3 bin 621 bebek dünyaya getirilmiştir. Zaman kavramı gözetmeksizin tüm zorluklara rağmen özveri ile bu çok kutsal görevi yerine getiren tüm ebelerimizin Ebeler Haftası'nı ve Dünya Ebeler Gününü kutlarım."

(SÇ-SÇ-Y)



20.04.2017 10:32:44 TSI

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