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Şair, Çanakkalelilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan 'Şair' adlı tiyatro oyunu Çanakkale'de sahnelendi.

17-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen '41. Turizm Haftası' Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'de de çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Gestaş'ın ana sponsorluğunda ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan 'Şair' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Önceki akşam gerçekleşen oyunda İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un çile dolu hayatı anlatıldı. Mehmet Akif'in çocukluğu, yaşadığı yokluk ve milli şairliğe kadar uzanan yaşamından kesitler yer alırken, şairin edebi eserleri, yaşam felsefesi, ileri görüşlülüğü ve ülkesine olan bağlılığı gibi konulara vurgu yapıldı. M.Sait Karaçorlu'nun yazdığı Bora Seçkin'in yönettiği oyunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularından Serhat Güzel, Tarık Keskiner ve Bülent Beytar rol aldı. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan tiyatro oyununun sonunda İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Gestaş Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Aydın, oyunculara çiçek ve bir takım hediyeler takdim etti. Tiyatronun sonunda oyuncular, izleyenlerden büyük alkış aldı.

(GD)



20.04.2017 10:33:31 TSI

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