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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Başkan Albayrak'ın serbest bölge ziyareti

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:25
Başkan Albayrak'ın serbest bölge ziyareti
Başkan Albayrak'ın serbest bölge ziyareti

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, serbest bölge yöneticileri ile bir araya geldi.
Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Poyraz'ın da bulunduğu görüşmede Avrupa Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın, Kurucu İşletici A.Ş. Genel Müdürü Zafer Atbakan ve Gümrük Müdürü Muhammet Kılıçaslan ile bir araya gelen, Başkan Albayrak, belediye çalışmaları ve hayata geçen projeler ile ilgili bilgiler verdi.
Görüşmede Başkan Albayrak'a serbest bölgenin 60'ı üretim yapan toplam 142 firma olduğu, yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği, bölgenin yıllık ticaret hacminin ortalama 1 milyar dolar olduğu bilgisi verildi. Türkiye'de 19 tane serbest bölge olduğu, buradaki serbest bölgenin ticaret hacmi bakımından 4. sırada, çalışan işçi bakımından 6. sırada, yabancı sermaye oranı ve yapılan yatırım bakımından 2. sırada olduğunu öğrenen Başkan Albayrak, Serbest Bölge Müdürü Eyüp Daşkın, Genel Müdürü Zafer Atbakan ve Gümrük Müdürü Muhammet Kılıçaslan'a başarılarının devamını diledi.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren heyet. Başkan Albayrak'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
(YG-MEF-Y)

20.04.2017 10:33:39 TSI
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