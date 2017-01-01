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Tatvan'da okul müdürleri toplantısı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, okullardaki sorun ve sıkıntılarla ilgili bilgi alındı. Düzenlenen toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim ile ilgili beklentilerini dile getiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, "Okullarımızda öğretimin yanı sıra çocuklarımıza vereceğimiz eğitim de son derece önemlidir. Eğitimde temel felsefemiz iyi insan yetiştirmektir. Öğrencilerimizin motivasyonlarının arttırılması, daha kaliteli bir eğitim alması, sosyal ve kültürel yaşantıların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve zinde yaşamlarının olması, çağın gelişimlerini takip edebilmeleri ve özellikle yoksul çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda kaymakamlık olarak okul ve kurumlarımıza her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



20.04.2017 10:34:54 TSI

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