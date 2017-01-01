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Sadağı Kanyonu'nda sezon turizmcilerle başladı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:29
Sadağı Kanyonu'nda sezon turizmcilerle başladı
Sadağı Kanyonu'nda sezon turizmcilerle başladı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Orhaneli'nin önemli merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu'nda sezon, turizmcilerin katıldığı bir etkinlikle başladı. Bursa Valiliği'nin organize ettiği ve bu yıl 41'incisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Orhaneli'nin incisi Sadağı Kanyonu'na gelen TÜRSAB'a bağlı seyahat acentesi yetkilileri kanyonda yürüyüş yaparak, doğal güzellikleri yakından inceleme fırsatı buldular.
Bursa Valiliği tarafından bu yıl 41'incisi düzenlenen Turizm Haftası kapsamında Orhaneli'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk program Sadağı Kanyonu'nda gerçekleşti. Orhaneli'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu'ndaki programa, Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Orhaneli Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Damar, TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş ve TÜRSAB'a bağlı çok sayıda seyahat acentesi yetkilisi katıldı. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte heyet ilk olarak, kanyonda yürüyüş yaparak, doğal güzellikleri yakından inceleme fırsatı buldular.

Tatlıoğlu: "Sadağı Kanyonu Türkiye'nin en önemli kanyonlarından"
Sadağı Kanyonu'nda sezonu turizmcilerle birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, katılımcılara, belediyenin turizm alanında yaptığı çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi. Sadağı Kanyonu'nun sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri olduğunu belirten Başkan Tatlıoğlu, "Kanyonla ilgili çalışmalara geçtiğimiz yıllarda başladık. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile BEBKA Kırsal Turizm Projesi gerçekleştirdik ve belediye olarak da önemli miktarda yatırımlar yaptırdık. Hedefimiz, doğal güzelliklerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü tanıtmak" dedi.
Orhaneli Belediyesi olarak doğal güzelliklerin Türkiye ve dünyaya tanıtılması için geniş çaplı bir turizm projesi hazırladıklarının da altını çizen Tatlıoğlu, "6 farklı noktayı kapsayan proje ile bölgenin tanıtılması, ekonomik kalkınma ve çevresel değerlerin korunması amaçlanıyor. Karagöz Mesire Yeri, Sadağı Kanyonu, Gölcük Yaylası, Değirmen Çarkı ve Sinek Kayası bu projemizin gerçekleşeceği alanlar" diye konuştu.

Akkuş: "Başkan Tatlıoğlu'nu destekliyor"
TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş ise Orhaneli'nin doğal güzellikler açısından Bursa'nın bozulmamış ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Tatlıoğlu'nun, Orhaneli'yi en güzel platformlarda tanıtmak ve turist getirmek için mücadele ettiğini ifade eden Akkuş, "Bizler buraya turist getirirsek, hem ilçe hem de bizler kazanmış olacağız. Başkan Tatlıoğlu'nu bu anlamda her zaman destekliyor ve yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizde buradayız ve sizlerle birlikteyiz" şeklinde konuştu.
Program daha sonra İbrahim Hüsniye Çağlayan Ortaokulu'nda, 'Kültür Turizm İlişkisi-Tanıtım' adı altında düzenlenen panelle devam etti. TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Danışmanı Remzi Bat'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak, Tarihçi Raif Kaplanoğlu ve turizmci Murat Saraçoğlu katıldı.
(MA)

20.04.2017 10:37:29 TSI
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