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Kahraman'dan yaralı personele anlamlı ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, merkez Bağlar ilçesindeki emniyet müdürlüğü ek binasındaki atölyede meydana gelen 1'i polis 2 sivil memurun şehit olduğu terör saldırısında yaralanan belediye personeli Mücahit Eren'i evinde ziyaret etti.

Terör saldırısında yaralanan Mücahit Eren'in Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi'ndeki evine giden Başkan Yardımcısı Emine Kahraman'ı Eren'in ailesi karşıladı. Hasta yatağında Eren'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Yardımcısı Kahraman, olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Başkan Mustafa Kılıç'ın da geçmiş olsun dileklerini Eren'e ileten Kahraman, beraberinde getirdiği hediyeleri verdi. Eren'in çocuklarına da oyuncak hediye eden Kahraman, Eren'in yanında olduklarını söyledi.

(İHA-AKK-Y)



20.04.2017 10:37:33 TSI

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