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MERTİD'de Hamit İzol bir dönem daha başkan



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MERSİN (İHA) - Mersin Turizm İşletmecileri Derneği'nin (MERTİD) Olağan Genel Kurulu yapıldı. Turizmciler, mevcut başkan Hamit İzol'u bir dönem daha MERTİD başkanlığına seçti.

MERTİD Genel Kurulu, Marehan Center'de yapıldı. Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve tek listeyle gidilen genel kurulda, bu dönemde de başkan değişmedi. Turizm işletmecilerinin bir kez daha güvenini alan Dernek Başkanı Hamit İzol, bir dönem daha başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda bir konuşma yapan İzol, birlik ve beraberlik içerisinde bir genel kurulu daha yaptıklarını söyledi. Turizmciler olarak kocaman bir aile olduklarını vurgulayan İzol, "Hedefimiz, bu aileyi daha da büyütmek ve daha büyük işlere imza atmak. Turizm sezonunun açılmaya başladığı bugünlerde sorunlarımızın çözümü için çaba harcıyoruz. Turizmin alt yapısı ve Çukurova Havaalanının yapılması, Mersin-Antalya karayolunun bir an önce hayata geçirilmesi sorunlarımızı büyük oranda çözer ve Mersin turizmde istediği noktaya gelir" dedi.

Genel Kurulda yapılan seçimde MERTİD'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hamit İzol, Hakan Bayındır, Burak Hosta, Gülsen Varlı, Necmiye Kılıçlıoğlu, Yeşim İçgören Sancaktar ve Burak Seçkin. Denetleme asil üyelerine ise Uzay Ünlüselek, İbrahim Kırmızıer ve Murat Demir seçildi.

(KYM-Y)



20.04.2017 10:38:12 TSI

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