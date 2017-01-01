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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Türkiye'nin en büyük kent müzesi ihaleye çıkıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:33
Türkiye'nin en büyük kent müzesi ihaleye çıkıyor
Türkiye'nin en büyük kent müzesi ihaleye çıkıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en büyük kent müzesi projesi olan Antalya Kent Müzesi Projesi'ni 26 Nisan'da ihaleye çıkarıyor.
Antalya Kent Müzesi Projesi, 26 Nisan Çarşamba günü ihaleye çıkıyor. Antalya Kent Konseyi işbirliğinde yürütülen, Antalya'ya ve turizme canlılık kazandıracak Kent Müzesi Projesi, yıkımı yapılan eski Atatürk Stadyumu, Kapalı Spor Salonu, tarihi Büyükşehir Belediye Binası, Fen İşleri, Çevre Sağlığı binaları, Karaalioğlu Parkı ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ni kapsıyor.

Türkiye'de ilk yaşandı
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eski Atatürk Stadyumu'nu geçtiğimiz yıl Kent Müzesi Projesi kapsamında yeşil alana dönüştürmek üzere yıkmıştı. Türel, Türkiye'de ilk kez bir stadyumu yeşil alan yapmak üzere yıkarak, tarihe geçmişti. 2017 yılı başında da Karaalioğlu Parkı içindeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerinin, yeni hizmet binasına taşınmasıyla, proje önünde engel kalmadı. Hemen hazırlıklara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Antalya Kent Müzesi Projesi'nde ihale aşamasına geldi.

Yeni bir yaşam alanı
"Karaalioğlu Parkı, Kent Müzesi Kompleksi ve Çevresi Düzenlemesi İhalesi" ile toplam 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin, proje kapsamında Birinci Derece Doğal Sit alanı içerisinde kalan Karaalioğlu Parkı, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı ve yıkılan Atatürk Stadyumu alanında gerçekleştirileceği düzenleme ile Antalya yeni bir yaşam alanı kazanacak.

Eski stadyum park oluyor
Eski Atatürk Stadyumu'nun bulunduğu yaklaşık 31 bin 500 metrekarelik alanın neredeyse tamamı yeşil alan ve meydan düzenlemesi olarak Karaalioğlu Parkı ile bütünleştirilecek. Antalya'nın spor kültüründe büyük pay sahibi olan Antalya Atatürk Stadyumu'nun kent hafızasındaki yerini sürdürmek amacıyla, yıkılan stadyumun efsaneleşen açık tribünü, yapısının izlerine sadık kalınarak, geçmiştekine benzer şekilde ancak daha düşük kapasiteli olarak yeniden inşa edilecek. 900 kişi kapasiteli olacak yeni tribünle seyir alanı oluşturulurken, spor kültürü de yaşatılmaya devam edilecek.

Üstü meydan altı otopark
Atatürk Stadyumu yanındaki açık otopark olarak kullanılan alan, yeni projede meydan olarak düzenlenirken, otopark da yer altına alınıyor. Meydanın altında kalacak 3 katlı otoparkta, turist otobüsleri için yaklaşık 20 araçlık bir otobüs parkı, sergi ve karşılama holü, ziyaretçilere hizmet edecek servis birimleri ile 220 araç kapasiteli otopark yer alıyor. Meydan düzenlemesinde ise yürüyüş yolları, gölgelikler, oturma grupları ile birlikte kafeteryalar da yer alacak.

Ağaçlar korunacak
Büyükşehir Belediyesi eski hizmet birimlerinin bulunduğu 42 bin 300 metrekarelik alanı içindeki tüm prefabrik yapılar yıkılacak. Proje alanındaki yer alan mevcut ağaçların tümü korunurken, yeni ağaçlandırma çalışmalarıyla da yeşil bir doku oluşturulacak. Tarihi Belediye Başkanlık Binası, Fen İşleri ve Çevre Sağlığı binaları kültür sembolü olarak korunacak. Bu yapılar Kapalı Spor Salonu ile birlikte müze ve sergi salonu işlevi görecek.

Antalya'nın en önemli projesi
Kentlilik bilinci oluşması, kent kültürünün gelecek nesillere aktarılması için büyük bir önem taşıyan Antalya Kent Müzesi Projesi'nde 1930'lu yılların mirası, Antalya şehir tarihi Büyükşehir Belediye Binası, Antalya'nın kültürel mirası Karaalioğlu Parkı ile yıkılan Atatürk Stadı alanı, Kapalı Spor Salonu açık Kent Müzesi inşaat alanını oluşturuyor. Bu yapılarda Karain'den Günümüze Antalya ve Antalyalılar, Çağlar Boyunca Aile ve Evlilik, Antalya'da Mutfak Kültürü, Antalya'nın Doğası, Antalya'nın Yönetimi ve Belediye temalı sergiler yer alacak. Restorasyonu devam eden tarihi Hıdırlık Kulesi Kent Müzesi'nin önemli bir mekanı olacak.

Buluşma noktası olacak
Antalya'da yaşam kalitesinin yükselmesine, geçmişle geleceğin bir bütün olarak algılanmasına vesile olacak Kent Müzesi, aynı zamanda bir buluşma noktası, bir iletişim, eğitim ve kültür merkezi haline dönüşecek. Antalya Kent Müzesi sadece sürekli ve geçici sergileriyle değil, yayınları, konferansları, konserleri, kursları, gezileri, yerel yemekler sunacak lokantası, yörenin halk sanatı ürünlerini ve başlıca tarihi eserlerinin replikalarının yer alacağı hediyelik eşya mağazalarıyla da zengin bir yelpaze sunacak.
(SÇ-SÇ-Y)

20.04.2017 10:41:48 TSI
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