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Göz altı torbalarına dikkat



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, gözaltı torbalarına karşı uyardı.

Göz altı torbalarının genelde genetik nedenlerle ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Göz çevremiz yağ yastıkçıkları ile çevrilidir. Bazı durumlarda bu yağlar öne doğru yerleşir. Ve torbalanma oluşturur. Bu durum göz altlarında istenmeyen torba durumlarına neden olur. Daha yaşlı ve üzgün görünüme neden olan bu durum bazen cilt fazlalığı ile birlikte olmaktadır. Bu şikayet ile başvuran hastamızda öncelikle durumu değerlendiririz. Cilt fazlalığı ve hastamızın yaşı, tedavi planında oldukça etkilidir. Genç hastalarımızda cilt ile bir sorun olmadığında internal yöntem ile dışarıdan kesi olmadan dikişsiz tedavi uygulanmaktayız. Bu tedavi ile hastalarımız dikişsiz bir şekilde göz altı torbalarından kurtulmaktadırlar" dedi.

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Daha ileri yaştaki hastalarda external tedavi yöntemi ile torbalardan kurtarırken cilt germe yüz germe tedavilerini de kombine olarak yapılabildiğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr.Şeyda Atabay, "Kişiye göre estetik tasarım sayesinde kapak askı kasını da sağlamlaştırarak ileriye yönelik gözü koruma müdehaleleri de yapabilmekteyiz. Göz altı torba tedavileri çok özel tedavilerdir. Göz çevresi dokuları göz kasları, sinileri ve damarları tarafından karmaşık şekilde çevrilidir. Operasyon sırasında göze ve çevresine oldukça nazik davranılmalıdır. Estetik amaçlı yapılan bir tedavi görme gibi önemli bir fonksiyonu olan gözümüze asla zarar vermemelidir." diye konuştu.

(AA-AA-Y)



20.04.2017 10:42:15 TSI

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