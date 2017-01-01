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Güvenlik korucuları yemin etti

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:35
Güvenlik korucuları yemin etti
Güvenlik korucuları yemin etti

(Fotoğraflı)

Yusuf İdiz
VAN (İHA) - Van'ın Gevaş ilçesinde görev yapacak güvenlik korucuları, yemin ederek vatan hizmetine başladı.
İlçede görev yapacak olan 220 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi. Jandarma komutanlığında düzenlenen yemin törenine Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan, askeri personel, kamu kurum amirleriyle güvenlik korucuları ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 220 güvenlik korucusu yemin etti. Jandarma Komutanı Binbaşı Şahin Kocaköse, edilen yemini unutulmaması gerektiğini belirtti. Kocaköse, "Değerli korucularımız, az önce sizleri gururla izledik. İçtiğiniz andı bir an bile unutmayınız. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sizlerin sarsılmaz omuzlarınızdan daima yükselecek ve bayrağımız kutsal topraklar üzerinde ebediyete kadar dalgalanmaya devam edecektir. Kahraman güvenlik koruyucularımız, içtiğiniz andınız yüce ulusumuza, güvenlik güçlerimize, sizlere ve sevdiklerinize hayırlı olsun. Görevinizi yerine getirirken muhtaç olduğunuz kanın damarlarınızda olduğunu unutmayınız. Huzurlarınızda şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Belediye Başkanı Sinan Hakan da, şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Biraz önce yemin ettiniz. Lütfen 1915'te bu topraklar için şehit olan ve az ileride anıtı bulunan şehit Ahlatlı Ömer Çavuş'u unutmayın. Terör ve teröristler tarafından şehit edilenleri unutmayın. 15 Temmuz'da vatana, millete kast eden alçaklara karşı silahsız bir şekilde göğsünü din ve vatan düşmanlarına siper eden o şehitleri unutmayın. Bu toprakların bizim olduğunu, bizim bir arada barış içinde yaşayacağımızı tüm dünyaya gösterelim. Her davranışınızla herkese örnek olun" ifadelerini kullandı.
İlçe Kaymakamı İshak Çınar ise, helikopter kazasında şehit olan 12 vatan evladı başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarımı feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle andığını söyledi. Çınar, "678 sayılı KHK kapsamında ilçemizde görev yapan 184 güvenlik korucumuz emekliye ayrılmış, bunların yerine 220 korucu kardeşimiz görevlendirilmiştir. Aziz gençler, zorunlu eğitimlerinizi tamamlayarak fiilen göreve başlayacaksınız. Bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde ve misafirlerimizin huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, gerektiğinde vatan uğruna canınızı seve seve vererek, namusunuz ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant ile silah arkadaşlarınızla birlikte bu toprakları beraber müdafaa edeceğinizin bir göstergesidir. Bu vesile ile sizleri tebrik ediyor, görevinizde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Tören, verilen ikramın ardından sona erdi.
(Yİ-MSA-Y)

20.04.2017 10:43:38 TSI
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