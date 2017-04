YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müdür Asak Mutki'de

Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fatih Asak, Mutki'deki muhtar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Mutki'deki muhtar ve çiftçilerle bir araya gelen Müdür Asak, tarım ve hayvancılık konularında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptı. Fatih Asak, köylerde gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgiler alarak, talep ve sorunları dinledi. Asak, tüm köylerde inceleme yapacağını ifade ederek, "Sizlerin talep ve sıkıntılarınızı her zaman dinleyeceğim. Sorunlarınız hangi mercilerde çözülecekse oralarda çözmeye çalışacağız. Her sorununuzu çözerim diye yalan söyleyemem. Ama her sorunun çözümü için elimden gelen tüm gayreti göstereceğimin sözünü veriyorum" dedi.

20.04.2017 10:43:44 TSI

