Halk Müziği Korosu yılın ilk konserine çıkıyor
(Fotoğraflı)
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu bu yılın ilk konserini 24 Nisan Pazartesi günü verecek.
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Ana Dalı Başkanı Şef Kenan Serhat İnce yönetimindeki Halk Müziği Korosu, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saat 20.00'da konser verecek. Yaklaşık 2 saat sürecek olan ücretsiz konserde sinema ve dizi türküleri seslendirilecek.
(GY-Y)
20.04.2017 10:44:52 TSI
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