20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:38
Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar
Çürümeye yüz tutmuş eski köy okulunu kullanışlı bir hale getirmek için çalışıyorlar

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Seyitgazi Belediyesi, Bardakçı Mahallesi'ndeki eski okul binasında başlattığı çalışmalarına devam ediyor.
Mahallelerde belli bir program dahilinde çalışmalarına devam eden Seyitgazi Belediyesi, eski köy okullarını kullanışlı hale getirmek için hummalı çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Bardakçı Mahallesi'ndeki atıl durumdaki köy okulunda bakım ve onarım çalışmalarını yürüten Fen İşleri ekipleri, burayı vatandşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yer haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Mahallelerdeki çürümeye yüz tutmuş eski köy okullarını kullanışlı bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler, binaların bakım ve onarımlarını tamamlayarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyor.
(İHA-MET-Y)

20.04.2017 10:47:06 TSI
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