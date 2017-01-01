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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Afrika ülkelerinin büyükelçileri Kütahya'da

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:44
Afrika ülkelerinin büyükelçileri Kütahya'da
Afrika ülkelerinin büyükelçileri Kütahya'da

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) daveti üzerine 30 Afrika ülkesinin Türkiye büyükelçisi Kütahya'ya geldi.
Kente gelen büyükelçiler onuruna Yoncalı Termal Turizm Merkezi'nde yemek organizasyonu düzenlendi.
Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, burada yaptığı konuşmada, DPÜ'nün gerçekleştirdiği organizasyonun, kentin tanıtımına ve ülkeler arası iş birliğine önemli katkıları olacağını söyledi.

Rektör Gören: Türkiye'nin, Kütahya'nın ve üniversitemizin iyi niyet elçileri olun

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, gönül köprülerini oluşturacak projenin ilk aşamasının büyükelçilere Kütahya'yı tanıtmak olduğu dile getirdi. Gören, "Biz de o ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı yakalayarak gönüllerde kardeşlik köprüleri kurmayı hedefliyoruz. Davetimiz üzerine Kütahya'ya gelen büyükelçilere özellikle turizm ve jeotermal alanlarımızı, tarihi, kültürel değerlerimizi tanıtacağız. Projenin devamında ise Afrika coğrafyasındaki ülkelerden akademisyen, üst düzey bürokrat ve gazetecileri Kütahya'ya davet edip, üniversite bünyesinde 6 ay Türkçe kursları vermeyi düşünüyoruz. Gelen misafirlerin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin, Kütahya'nın ve üniversitemizin iyi niyet elçileri olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Kütahya ilinin jeotermal kaynakları ve buna bağlı sağlık turizmin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır" diye konuştu.

Marcel Mulumba: Türkiye 2007'den beri bizim stratejik ortağımızdır

Büyükelçiler adında konuşma yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba da Kütahya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretin Afrika ülkeleri adına büyük anlam taşıdığını dile getirerek, "Türkiye 2007'den beri bizim stratejik ortağımızdır. Liderlerimiz de bunu öyle görüyor. Afrika'nın kalkınmasına bu ziyaretin katkı sağlayacağı inancındayız. Afrika yatırım için çok cazip bir bölgedir. Bu yatırımlardan en az 50 yıl kazanç sağlarsınız. Para kazanmak ve akıllıca bir yatırım yapmak istiyorsanız Afrika'ya gelmelisiniz. Bu ziyaretin Türkiye ve Afrika için uzun bir yolun ilk adımı olacaktır" şeklinde konuştu.
Program sonunda Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Bülent Cırık çalışma hakkında sunum yaptı.
Büyükelçiler, 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik bölgelerine gezecek.(EFE)

20.04.2017 10:52:44 TSI
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