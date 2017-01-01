Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şöleni düzenliyor
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocuklara bayram sevincini yaşatmak amacıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan'da Çocuk Şöleni düzenleyecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çocuk Şöleni düzenliyor. 23 Nisan pazar günü saat 14.00'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak şölen programında, "oyunlar, animasyonlar, yarışmalar, eğlence ve müzikler" yer alıyor.
Çocuklara bayram sevinci yaşatmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlı çocukları ve ailelerini 23 Nisan Çocuk Şölenine katılmaya davet etti.
(İHA-MP-Y)
20.04.2017 10:52:49 TSI
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