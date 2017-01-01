Söke'de Egemenlik Haftası Satranç Turnuvası
(Fotoğraflı)
Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı kapsamında okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.
Söke Kaymakamlığı 2017 Yılı Egemenlik Haftası ilk ve ortaokullar arası satranç turnuvası Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Satranç Federasyonu Aydın İl Temsilciliği hakemlerinin görev yaptığı turnuvada, Söke'nin 11 ilköğretim ve 9 ortaokulundan toplam 20 okul öğrencileri mücadele etti.
Turnuvanın açılışında Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan'da bulundu. Turnuvanın ilk hamlesini Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran yaptı.
(LT-İK)
20.04.2017 10:54:07 TSI
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