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Yakutiye Belediyesi, Hilalkent'i şenlendiriyor



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ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Hilalkent semtinde 2 kilometre uzunluğunda yol açıyor. Belediye, sosyal donatının yok denecek kadar az olduğu semtte 4 ayrı park alanı yaparak, toplumsal yaşamın hizmetine sokmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ali Korkut, Hilalkent'in planlanırken insani unsurların ihmal edildiğini hatırlatarak "Eksiklikleri giderme gayretindeyiz. İnsanların vakit geçirebilecekleri, çocukların oyun oymayabileceği alanlar inşa edeceğiz. Yeni yollar açarak, insan yaşamını kolaylaştıracağız" dedi.

Yakutiye Belediyesi, yol ve sosyal donatı olarak yetersiz olan Hilalkent seminde 2 bin metre uzunluğunda yol açarken, 4 adet park inşa etmek için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ali Korkut, 1995 sonrası yapılaşmaya açılan bölgenin insani değerler dikkate alınmadan yapılaşmaya açıldığını belirtti. Hilalkent Lisesi ile TOKİ konutları arasındaki alana yapılacak olan 3 adet park sosyal donatı anlamında çevreyi etkileyecek. Hilalkent lisesi yanında 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki birinci park; 550 metrekare çocuk oyun grubuyla bezenmiş etkinlik alanı, fitnes, bank ve kamelya yer alıyor. Yol güzergahında TOKİ konutlarına uzanan alanda biri 2 bin 500 metrekare, diğeri 5 bin metrekare büyüklüğünde 2 park daha yapılıyor. Parklarda oturma grupları, kamelya, bisiklet yolu, fitnes, çocuk oyun grupları yer alacak.

Yüzlerce bina dikilen semtte sosyal donatı neredeyse hiç yer almıyor diyen Ali Korkut, "Bulabildiğimiz boş bin alana futbol sahası yapmıştık. Yapılaşma süreci insan unsuru dikkate alınmadan gelişmiş. Yalnızca beton bina dikerek bir bölgenin cazip olması düşünülemez. Hilalkent, sosyal donatı, alış veriş alanları bakımından sıkıntılı. Düşünün insanların en basit ihtiyaçlarını karşılayacakları yakın noktalarda küçük bakkal dükkanlarından dahi mahrum bulunuyorlar. Sosyal donatı ise insanın bunlara ihtiyacı olmaz diye düşünülmüş olmalı.

Bilindiği gibi biz, Esma Park ve yanında Kadın Spor Merkezini yaptık. Önemli ölçüde Hilalkent semtine hitap ediyor. Bu yıl içerisinde 2 kilometre uzunluğunda iki yol açıyoruz. Yol güzergahına yakın noktalarda 3 parkın yapımına başladık. Hialkent lisesinden başlayıp TOKİ konutlarına kadar alan içerisinde yapılaşmalarında tamamlanmakta olduğu dikkate alınarak yol, kaldırım ve bordür çalışması yapıyoruz. Yolun birincisi 1100 Metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve TOKİ'lerden alt yola, fabrika yolu sokağa çıkıyor. Yine paralelinde Şevval sokaktan geçen 900 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ikinci bir yol açıyoruz. Güzel bir çevre için varız. Tamamlanınca çevre sakinlerine her anlamda hitap edecek bir çevre ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

(ERZ-Y)



20.04.2017 11:04:45 TSI

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