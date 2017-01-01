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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Trafiği tehlikeye atan at arabaları toplandı

20 Nisan 2017 Perşembe, 10:57
Trafiği tehlikeye atan at arabaları toplandı
Trafiği tehlikeye atan at arabaları toplandı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye atan at arabaları ile ilgili uygulama yaptı. Trafikte tehlike oluşturan at arabaları toplanarak arabalara el konuldu.
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi trafiğinin akışının sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, şehir içi ana arterlerde trafiği olumsuz etkileyen at arabaları ile ilgili çalışma yaptı. Belirli aralıklarla gerçekleştirilen çalışmalarda trafiğe çıkan at arabaları tespit edilerek arabalara el konuluyor.
Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvanlar tarafından çekilen arabaların toplatılması ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı karara uyulduğu kaydedildi. El konulan at arabaları depolara kaldırılarak atların sahiplerine iade edildiği ifade edilirken, ana arterlerde trafiği işgal ederek, tehlike oluşturan at arabaları ile ilgili uygulamanın devam edeceği bildirildi.
(YG-MEF-Y)

20.04.2017 11:04:46 TSI
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