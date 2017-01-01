YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 17 Ağustos müzesi hızla yükseliyor

17 Ağustos müzesi hızla yükseliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın projelerinden biri olan Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nde çalışmalar devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın öncülüğünde yapımına başlanan Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nin yapım çalışmaları sürdürülüyor. 17 Ağustos 1999 depreminin 18. yıl dönümünde açılması planlanan müze, Cephanelik Bölgesi'nde yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine yapılıyor.

17 Ağustos 1999 depremini unutmamak, unutturmamak ve İzmit başta olmak üzere tüm ülkenin deprem konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmak, yeni nesillerin depreme bilgi ışığında hazır olmasını sağlamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Doğan, "17 Ağustos tarihinde hepimizin içini acıtan bir acı yaşadık. Özellikle yaşadığımız o büyük acıdan sonra birinci derecede deprem kuşağında olan şehrimizde neler yapabiliriz diyerek kafa yorduk. Belediyemiz tarafından tüm mahalle ve köylerin risk analizlerini hazırladık. Bugün şehrimize ait bir risk analiz haritamız bulunmaktadır" dedi.

Önemli bir projeye imza attıklarına vurgu yapan Başkan Doğan, "Şimdilerde ise sadece şehrimiz için değil ülkemiz için de çok önemli olan 10 milyon liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burası hem müze hem de depremin hafızası olacak. Çevresi ve yakınındaki binalar ile uyum içinde olacak olan müze binası, teknolojik olanakları ve sanatsal kompozisyonlarıyla dikkat çekecek. Günümüz gençlerine ve gelecek nesillere depremi anlatacak olan merkez aynı zamanda depremle yaşamayı öğretecek" diye konuştu.

Merkezde, deprem anıtı heykel alanı, görsel malzemeler ve deprem içeriklerinin bulunduğu bir giriş bölümü, depremi anlatan sanatsal kompozisyon ve maketlerin bulunduğu 152 metrekarelik dioramik alan, depremle ilgili içeriklerin sergileneceği 450 metrekarelik dijital panorama bulunacak. Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nin, ulusal ve uluslararası ziyaretçilere yönelik eserler bulunduracağı belirtilirken, ayrıca akademik eğitimlere de ev sahipliği yapabilecek bir kompleks olacağı aktarıldı.

(GY-Y)



20.04.2017 11:05:13 TSI

NNNN

