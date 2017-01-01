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Kaplıkaya köprüsü Yıldırım'da ulaşıma nefes aldıracak



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kaplıkaya köprüsü ile ulaşıma nefes aldıracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, köprünün inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Altepe, Hacıvat deresi üzerine inşa edilecek köprüyle ulaşımın rahatlayacağını dile getirerek, "Kaplıkaya köprüsü, Siteler ile Bağlaraltı ve Erikli mahallelerini birbirine bağlayan, 2. cadde üzerindeki önemli bir köprü Yıllardır beklenen bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bittiği zaman, bölge ulaşımına ve Yıldırım'a büyük kolaylık sağlayacak" dedi.

Siteler, Ertuğrulgazi ve Mesken'den gelenlerin köprüyle Bağlaraltı üzerinden Erikli ve Kestel istikametine rahatça ulaşabileceğini dile getiren Başkan Altepe, "Bu önemli ana arter üzerinde yapılan Kaplıkaya Köprüsü, yaklaşık 24 m eninde ve 80 m boyunda inşa ediliyor. 6 milyon TL'ye (6 trilyon) mal olacak köprünün son beton kiriş montajları yapılıyor. Artık tamamlanıp bir an önce trafiğe açılacak ve Yıldırım'a hizmet verecek" diye konuştu.

Çalışmaların gece gündüz sürdüğüne değinen Altepe, köprünün Yıldırım ile Kestel arasındaki ulaşımı rahatlatacağını sözlerine ekledi.

(MŞ)



20.04.2017 11:05:55 TSI

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