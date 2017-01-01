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Baharın ilk sebzesi kuşkonmaz pazarda indi



(Fotoğraflı)



Emre Yılmaz

Kastamonu (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bahar ayının ilk sebzesi olarak bilinen kuşkonmaz (Kılemşe), pazardaki yerini aldı. Kuşkonmaz, pazarda 2,5-3 TL'den alıcı buluyor.

Hanönü ve çevre köylerden pazara gelen köylü kadınların topladıkları Kuşkonmaz (Kılemşe), pazarda köylü vatandaşların geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Bahar aylarına başlarken baharın ilk sebzesi ve bu ayların en güzel tatlarından biri olan yöre halkı ağzıyla kılemşe olarak bilinen kuşkonmaz, köylü kadınlar tarafından pazarda satılmaya başlandı. Halk arasında kan şekeri düzeylerini kontrol etmeye yardımcı olan Kuşkonmaz, ayrıca diyabet hastalarının da faydalandığı bitki olarak biliniyor. Kuşkonmaz, düzenli olarak tüketildiği zaman antioksidan kaynağının yanı sıra kanser, katarakt ve diğer göz sorunlarını önlemeye yardımcı olduğuna inanılıyor.

Sirke, soğan, biber, süt, yumurta ve tereyağ ile birlikte yemeği yapılan Kuşkonmaz, kendine has bir tadı ve kokusu ile dünyanın en değerli sebzeleri arasında gösteriliyor. Kuşkonmaz hakkında bilgi veren köy sakinlerinden Satiye Demir, "Tarla kenarlarında dikenli bitkilerin diplerinde yetişiyor. Topladığımız kuşkonmazları demetini 2,5-3 liradan satıyoruz. Bahar aylarının ilk sebzesi olan kuşkonmaz ile yemekler çok lezzetli oluyor. Vatandaşlar da kuşkonmaza çok ilgi gösteriyor" dedi.

(EY-Vİ-GY-Y)



20.04.2017 11:11:31 TSI

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