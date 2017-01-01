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Muratpaşa teniste markalaşıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Muratpaşa Belediyemiz Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyor" dedi.

Antalya Tenis ve İhtisas Kulübü (ATİK) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Selekler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Ümit Uysal'ı ziyaret etti. ATİK'in gelecek döneme ilişkin hedeflerinin konuşulduğu buluşmada Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi'nin dört aynı noktada bulunan tenis kortlarında 7 - 12 yaş gurubu için ücretsiz kurslarını cumartesi ve pazar günleri devam ettiğini söyledi.

75'inci Yıl, Oyak, Çağlayan ve ASTUR spor tesislerinde bulunan kortlarının kurslar dışında tenis oynayarak sağlıklı kalmak isteyen tüm Muratpaşa sakinlerine de açık olduğunu aktaran Başkan Uysal, "ATİK gibi Muratpaşa Belediyemiz de Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırmak için çaba sarf ediyor. Bu konuda Antalyaspor ile önemli bir işbirliğine gittik. ATİK'le de özellikle tenis branşında böylesi bir birlikteliğe açığız" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



20.04.2017 11:11:55 TSI

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