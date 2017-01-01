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Beyşehir'de dilencilere yönelik operasyon



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından duygu sömürüsü yaparak haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde havaların ısınması ile birlikte yoğun şikayete konu olan dilencilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Balıkesir ilinden Beyşehir'e geldiği belirlenen genç yaştaki 2 kadın dilenciyi yakaladı. Zabıta karakoluna götürülen dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralara tutanakla tespit edilerek el konuldu.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halkın duygularını suistimal eden, cami cemaatine, esnaflara ve vatandaşlara rahatsızlık verdiği öne sürülen dilencilere yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüleceği, dilencilere yönelik ihbarlar konusunda bu mücadelenin daha etkin yürütülmesi amacıyla destek olunması çağrısında bulunuldu.

(ARÖ-AH-Y)



20.04.2017 11:19:05 TSI

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