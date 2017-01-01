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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Ataşbak: "Adana'dan daha çok şampiyon çıkacak"

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:14
Ataşbak: "Adana'dan daha çok şampiyon çıkacak"
Ataşbak: "Adana'dan daha çok şampiyon çıkacak"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, kick bokstaki hedeflerinin milli takıma daha çok sporcu kazandırmak olduğunu söyledi.
6-9 Nisan tarihleri arasından Antalya'da gerçekleştirilen "Kick Boks Uluslararası Open Cup Turnuvasında" dereceye giren sporcular, Kick Boks Adana İl Temsilcisi Şehmus Baysal, antrenörler Hakan Şahade , İbrahim Pıtırlı, Erkan Idiğ, Ahmet Alparslan Benli'yle birlikte Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ı makamında ziyaret etti.
Son yıllarda kick boks branşında sporcu sayısında önemli artışlar yaşandığına dikkat çeken Ataşbak, hedeflerinin milli takıma daha çok sporcu kazandırmak olduğunu kaydetti. Ataşbak, Adana'ya 7 altın 4 gümüş 2 bronz madalya kazandıran sporcuları tek tek kutlayarak, "Bu başarılarınız kentimiz için oldukça anlamlı. Alt yapımıza oldukça önem veriyoruz. Sistemli ve koordineli çalışmaların meyvelerini alıyoruz. İnanıyorum ki Adana'dan daha çok şampiyonlar çıkacak" diye konuştu.
Kick Boks İl Temsilcisi Şehmus Baysal da kick boks sporunun Adana'da iyi bir yerde olmasında Ataşbak'ın desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.
(UMT-Y)

20.04.2017 11:20:07 TSI
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