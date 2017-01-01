Belediye Başkanı Kara'nın Ankara' ziyaretleri
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KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'ü ziyaret etti.
Belediye Başkanı Hasan Kara, beraberinde Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve eşi Dr. Dilek Dülger ile beraber ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Ziyaretimizde altyapı belediye binası , Akpınar mesire alanının yapımı ve Dereboyu'nun ıslahı için yeterli kredinin sağlanacağı müjdesini veren Genel Müdürümüz Yusuf Büyük 'e İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Demırtaş' a bu konuda destek veren Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'a ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhasaki'ye Kilis halkı adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin meyvelerini almaya başladık" dedi.
Kara, daha önce hazırlanan 65 milyon TL tutarındaki kredinin onaylandığını da sözlerine ekledi.
(MAD-SD-Y)
20.04.2017 11:20:29 TSI
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