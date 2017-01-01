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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Genel Müdür Toros'tan Vali Toprak'a ziyaret

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:15
Genel Müdür Toros'tan Vali Toprak'a ziyaret
Genel Müdür Toros'tan Vali Toprak'a ziyaret

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.
Göç Politikaları ve Projeleri Daire Başkanı Abdullah Ayaz, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Önder Bakan ve beraberindeki uzmanlarla Hakkâri'ye gelen Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, Vali Toprak'a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Toros ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra Vali Toprak, Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros ve beraberindekilerle birlikte Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
(FT-MSA-Y)

20.04.2017 11:23:25 TSI
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