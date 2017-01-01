YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kayda Vali Güvençer'e projeleri anlattı

Başkan Kayda Vali Güvençer'e projeleri anlattı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'de yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Belediye Hizmet Binası önünde Başkan Zeki Kayda tarafından karşılanan Vali Güvençer, Manisa'nın büyük ve güzel ilçelerinden olan Salihli'ye gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya çalışmalarında başarılar diledi. Nezaket ziyaretlerinden dolayı Vali Güvençer'e teşekkür eden Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan hizmetler ile devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun tamamlandığını anlatan Başkan Kayda, Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in gerçekleştirdiği ziyarette, Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca ile Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren de hazır bulundu.

(BA-AY-Y)



20.04.2017 11:30:51 TSI

NNNN

