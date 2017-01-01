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Bağımlılık merkezine yoğunlaştılar



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyonu Nisan ayı toplantısı Vali Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı salonunda Vali Zülkif Dağlı başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesinde basına açıklama yapan Vali Dağlı, "Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele toplantılarımızın bu ayki birleşimini gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin açmak üzere olduğu merkeze yoğunlaşacağız. İki hafta önce basın temsilcilerimize yönelik bir eğitim toplantısı gerçekleştirmiştik. Muhtarlarımıza dönük eğitim çalışması bitti. Faaliyetlerimiz eylem planımıza uygun bir şekilde sürüyor. Buna ek olarak neler yapabiliriz. Bunları konuştuk. Üniversitemiz ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinin yapması gereken çalışmalarla ilgili biraz daha yoğunlaşacağız. Yol alıyoruz. İyi durumdayız" dedi.

Toplandı ardından basına kapalı olarak devam etti.

(AY)



20.04.2017 11:33:10 TSI

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