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Türkiye'nin ilk ve tek zooloji ve doğa müzesi açılıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:28
Türkiye'nin ilk ve tek zooloji ve doğa müzesi açılıyor
Türkiye'nin ilk ve tek zooloji ve doğa müzesi açılıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayvanat bahçesinde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek Zooloji ve Doğa Müzesi 23 Nisan'da açılıyor.
Hem milyonlarca yıl önce yaşayan ve nesli tükenen hem de halen vahşi doğada bulunan yırtıcı hayvanların tanıtılacağı müze, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Dünya'nın 4. Avrupa'nın 3. Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi içerisinde 750 metrekarelik bir alana kuruldu.
Zamanın dondurulduğu fantastik bir dünyanın kapılarını açan ve milyonlarca yıl önce yaşamış nesli tükenmiş ve tükenmekte olan hayvanlarla tanıştıracak Zooloji ve Doğa Müzesinde varlığını günümüze kadar sürdüren, doğayı paylaştığımız yüzlerce hayvan örneğini yakından bakılacak.
Türkiye'de hayvanat bahçesi içerisinde yer alan ilk ve tek zooloji müzesi olan Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi geçmişten günümüze tanıklık eden yüzlerce hayvan türünü tanıma imkanı sunuyor.
Müzede, MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamuttan gergedana, balinanın 33 milyon yıl önceki ataları dorudondan dinozor ailesi öncülerinden 150 milyon yıl önce yaşayan tyrannosaurus ve 10 bin yıl öncesindeki kılıç dişli kaplan dimetrodona kadar birçok nesli tükenmiş hayvanın canlandırılmış iskeletleri yer alıyor.
Hayvanlar tahnit sanatı yöntemiyle hazırlandı
Müzede sergilenmesi için hiçbir canlı zarar görmeden doğada ve hayvanat bahçelerinde fizyolojik ömürlerini tamamlamış olan hayvanlar burada uzmanlar tarafından tahnit sanatı yöntemiyle müzede sergilenmeye hazır hale getirildi.
Yaşam alanlarındaki duruş ve pozisyonları göz önüne alınarak hazırlanan gerçekçi kompozisyonlar sayesinde birçok hayvanın hayatlarına yakından tanıklık ediyor. Kimi avlanırken, kimi av olurken, kimi beslenirken, kimi uçarken betimlenen figürler yer alıyor.
Müze vahşi doğadan enstantanelerin canlandırılmasıyla gerçeği aratmıyor. Ötücü kuşlar, yırtıcı kuşlar ve perde ayaklılar gibi türlerden oluşan 187 kanatlı hayvan doğal yaşam alanları yeniden canlandırılarak sergileniyor. Su altı dünyasından 55 deniz canlısı kurutma işlemiyle vücut bütünlüğü korunarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Yılan, timsah, varan ve balıklardan oluşan 60 hayvan örneği bilimsel yöntemler kullanarak koruyucu bir sıvı ile dolu kavanoz içinde gerçekliğinden ödün vermeden sergileniyor.
23 Nisan'da giriş ücretsiz olacak
Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi bilim insanlarından çocuklara her yaştan ve kesimden ziyaretçilere hitap ediyor. Müzenin ziyaretçilere sunduğu imkanlar sadece hayvan koleksiyonuyla sınırlı kalmıyor. Müze içerisinde yer alan eğitim salonunda doğal yaşam ve hayvanlar alemiyle ilgili belgesellerle eğitici filmler eşliğinde seminerler düzenleniyor. Böylelikle 7 den 70'e tüm ziyaretçilerin doğayı ve hayvanlar alemini yakından tanımaları sağlanıyor. Hayvanlar aleminde sıra dışı bir keşif yolculuğuna davet eden müze,Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla açılacak. Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ve açılışa özel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne girişler ücretsiz olacak.
23 Nisan Pazar günü saat 14.00'da açılışı gerçekleştirilecek müze ve girişlerin bir günlüğüne ücretsiz yapıldığı hayvanat bahçesine tüm vatandaşlar davetlidir.
(SD-Y)

20.04.2017 11:35:58 TSI
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