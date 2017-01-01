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23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için ring seferleri



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne rahat ulaşım için ring seferleri düzenleyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl gerçekleştirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı'nca vatandaşların festival alanına kolay ulaşım sağlamaları amacıyla ring seferleri düzenlenecek. Ring seferleri festival süresince Uluslararası Fuar Merkezi'ne iki farklı merkezden yapılacak. Bu kapsamda 21- 22 ve 23 Nisan 2017 tarihlerinde birinci ring seferi Fuar Merkezi ve Cumhuriyet Parkı arasında yapılacak. İkinci ring seferi ise Otogar ile Fuar Merkezi arasında gerçekleştirecek. Ring seferlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabilecek.

(İG-İÇ



20.04.2017 11:38:55 TSI

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