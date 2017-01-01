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Gaziantep Sanat Dolu Bir Haftaya Hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Devlet Opera ve Balesinin sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleri kapsamında üzerine düşeni yapan Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin halka ücretsiz armağanı "Gaziantep Opera Bale Günleri" başlıyor.

Gaziantep Opera ve Bale Günleri, 22-25 Nisan tarihleri arasında Gaziantep Valiliği himayesinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Üniversitesi'nin katkısıyla gerçekleştiriliyor. Programda bir müzikal komedi, bale ve bir çocuk oyunu var.

Müzikal komedi ile açılıyor

Devlet Opera ve Balesi sahnelerinde yıllarca kapalı gişe oynayan eserlerden biri olan, müzikal komedi "Bir Tenor Aranıyor", Ankara Devlet Opera Balesi tarafından 22 Nisan 2017 Cumartesi akşamı sahneleniyor. Sahne trafiği, neşeli şarkıları, komik diyalogları ve renkli kostümleriyle Gaziantepli seyircinin beğenisine sunuluyor. Bir opera topluluğunun temsil öncesi hazırlıkları, yaşadığı sorunlar karşısındaki pratik çözümleri ve başlarına gelen komik olaylar anlatılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Gaziantepli çocuklara bayram armağanı Değirmendeki Hazine, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnede. Ali Hoca'nın müzikleri ile eseri Can El sahneye koydu. Zengin dekoru ve neşeli şarkılarıyla Gaziantepli çocuklara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak olan eser, seçimlerimizin ne kadar önemli olduğunu, verdiğimiz kararların başımıza neler getireceğini konu almakta. Zengin dekor ve kostümü, dansları ve şarkılarıyla küçük izleyicilerin ilgisini çekecek.

Harem ile veda

1998 yıllından beri, yurt içi ve yurt dışında çok kereler seyirciyle buluşturulan Türk balesi "Harem" Osmanlı İmparatorluğunun payitahtı, padişahların evi gizemli haremin kapılarını açan eser, renkli dekor ve kostümleri, muhteşem danslarıyla büyüleyici bir atmosferde seyirciyi sonuna kadar nefessiz bırakacak. Haremin hikayesinin reji ve koreografisini devlet sanatçısı Merih Bahar Çimenciler, dekor ve kostüm tasarımını ise tarih araştırmacısı Alexander Vasıllıev yaptı.

Osmanlı Usül Müziği eşliğinde 25 Nisan 2017 Pazartesi akşamı Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları tarafından sahnelenecek.

(SD-Y)



20.04.2017 11:39:40 TSI

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