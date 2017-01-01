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Oltu'da "Güven Toplumunun İslami Temelleri" konferansı

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:32
Oltu'da "Güven Toplumunun İslami Temelleri" konferansı
Oltu'da "Güven Toplumunun İslami Temelleri" konferansı

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen, İslam dünyasında Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğum gününü kutlamak amacıyla yapılan programda solon doldu taştı.
Efkan Ala Kültür Evi'nde gündüz 13.00'da bayanlara, akşam 17.00'da ise erkekler için, düzenlenen programda salon girişinde gelen davetlilere gül, çocuklara balon ve Peygamberimiz ve Hoşgörü isimli kitap dağıtıldı.
Vatandaşların yoğun bir şekilde katılım gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra İmam Hatip Hasan Çınar'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi.
Açılış konuşmasını yapan Oltu İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, "Doğumunu kutladığımız rahmet yüklü adalet peygamberi, hikmet yüklü ahlak peygamberi peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa'ya salat ve selamlar olsun. Millet olarak biz farklı sevmişiz peygamberimizi, farklı değer vermişiz sevgiliye. Millet olarak biz farklı kasideler okumuşuz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya olan sevgimizi ve sevdamızı farklı nağmelerle terennüm etmişiz. Bu salonda bulunan herkesten bir söz alalım. Hepimiz evimize gider gitmez, bugünden itibaren peygamberimizin hayatını okumaya başlayalım ve O'nu yakından tanıyalım. Muhammed Mustafa'nın dünyaya gelişini, O'nun güzel çocukluğunu okuyalım. Doğmadan önce babasını nasıl kaybettiğini, kötülüklerle kuşatılmış bir toplum içerisinde yaşadığı halde toplumun hiçbir kötülüğüne bulaşmadan geçirdiği gençlik hayatını okuyalım. Ve genç kardeşlerim; özellikle sizler Hz. Muhammed'in gençliğini okuyun" dedi.
Daha sonra kürsüye gelen ve aslen Oltulu olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çalışkan, 'Güven Toplumunun İslami Temelleri' başlığıyla salondakilere bir konferans verdi. Çalışkan, insanın varlığa geliş hikayesi ve güvenden bahsederek, ''İnsan, biçimlendirilip duygularla yoğrulurken ana rahmi gibi çok güvenilir bir yer seçmiştir. O güveni ve güvende olmayı işte o zaman öğrenmiştir. Dünyaya geldiğinde en güvenilir yerdir. 8 aya kadar güvenmeyi ve bağlanmayı öğrenir. Kısa sürede bazı şeylerin güvenilmez olduğunu öğrenir. Güvenme, bağlanma ve sığınma ihtiyacı hiçbir zaman kaybolmaz" şeklinde konuştu. Güllük Cami Müezzin Kayyımı Ahmet Akçay kaside ve ilahi okuyarak, salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.
Programa Oltu İlçe Müftüsü Ahmet Nuri Bayraktutan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(DMA-AT-Y)

20.04.2017 11:40:05 TSI
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