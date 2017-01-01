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Dicle'nin Hasankeyf'teki 'tek müşterisi' kaçağa karşı



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım'ın antik kent Hasankeyf'teki mağara evde yaşayan yegane müşterisi Mehmet Tilki, israfa da kayıt dışı elektrik kullanımına da karşı. Antik kentteki mağaralarda yaşayan ailelerin yanı sıra ticari işletmelerin değişik sebeplerle burayı terk etmelerinin ardından tek başına mağarada yaşamaya devam eden Tilki, aldığı hizmetten oldukça memnun.

Ailesi başka bir kentte yaşayan ve komşularının burayı terk etmesi üzerine yıllardır birleştirdiği 3 mağarada yaşamını sürdüren emekli Mehmet Tilki'nin elektrik aboneliği özelleştirme öncesine dayanıyor. 2006 yılında elektrik müşterisi olan Tilki, özelleştirmenin ardından aldığı hizmetten oldukça memnun olduğunu belirtti. Şehrin dışında mağara evde yaşamasına rağmen Dicle Elektrik Dağıtım'ın her türlü sorununu kısa sürede çözdüğünü ifade eden Tilki, "5-6 sene öncesine kadar da burada yaşayan komşularım vardı. Kayaların düşmeye başlaması üzerine herkes burayı terk etti, bir ben kaldım. Elektriklerim hiç kesilmiyor diyebilirim. Bazen arıza olsa da hemen gelip yapıyorlar. Bu da benim için çok önemli" dedi.



"İsrafa da karşı"

Mağara evinin hemen girişinde elektrik sayacı bulunan emekli Mehmet Tilki, faturalarını hiç aksatmadan düzenli olarak ödüyor. Günümüzde elektriğin kıymetini bilmek gerektiğini ifade eden Tilki, "Çevremizdeki diğer insanların da sağlıklı enerji alabilmesi için elektrik israf edilmemeli ve kaçak kullanılmamalıdır. Elektrik olmadığı günleri hatırlıyorum. Çok büyük zorluklar yaşıyorduk. Hava karardı mı, hayat duruyordu. Oysa şimdi elektrik sayesinde gece gündüz her yer ışıl ışıl. O günleri bilen, hatırlayan herkes bir düğmeyle açıp kapattığı elektriğin kıymetini çok iyi bilir" diye konuştu.

Kayıtdışı kullanmadığı müddetçe en ücra noktadaki müşterilerine görevi gereği hizmet götürürken, Enerji Bakanlığı ve EPDK'nın çıkardığı mevzuatlar gereği müşteri memnuniyetini önemli bir kriter olarak benimseyen Dicle Elektrik Dağıtım da Hasankeyf'teki yegane mağara müşterisinin herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri alıyor.

Mehmet Tilki'nin gerek israf ve kayıt dışı kullanıma karşı duruşu, gerekse örnek bir müşteri olarak faturalarını düzenli ödemesi, enerji şirketinin ilçedeki yöneticilerini hayli memnun ediyor. Dicle Elektrik Dağıtım Hasankeyf ilçe şefi Yasir Ekinci, Mehmet Tilki isimli abonelerinin yılın bir dönemi Hasankeyf'te bir dönemini ise ilçe dışında geçirdiğini, bu güne kadar elektrik faturasını bir gün dahi geciktirmediğini belirterek, "Zor şartlarda yaşamasına rağmen bir elektrik müşterisi olarak gösterdiği duyarlılıktan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

(MŞY-MP-Y)



20.04.2017 11:41:44 TSI

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