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50 yıllık makinesi ile yarım asırdır terzilik yapıyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:37
50 yıllık makinesi ile yarım asırdır terzilik yapıyor
50 yıllık makinesi ile yarım asırdır terzilik yapıyor
- Tüzemen, emektar dostu 50 yıllık dikiş makinesiyle mesleğini sürdürüyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Sedat Özata
TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde yarım asırdan fazladır terzilik mesleğini sürdüren 70 yaşındaki Güngör Tüzemen, günün şartlarına yenik düştüklerini söyledi.
Niksar'da Tarihi Arasta Çarşısı'nda 57 yıldır aynı iş yerinde terzilik yapan Tüzemen, çocuk yaşta öğrendiği mesleğini sürmeye devam ediyor. Babasından gördüğü mesleğe severek başladığını belirten Tüzemen, babasının ölümünün ardından da mesleğini bırakmadığını kaydetti.
Mesleğine doyamadığını ve severek bu işi yaptığını anlatan Tüzemen,"Babadan mesleği öğrendim, babamda terziydi ve bende halen bu yaşıma kadar devam ediyorum. Tarihi Arasta çarşısından dışarı çıkmadım. Mesleğimi 57 yıldır zevkle severek yapıyorum ve halen mesleğime doyamadım. Birçok eleman yetiştirdim, çoğu İstanbul'a büyükşehirlere gittiler, orada konfeksiyonlarda çalışıyorlar. Zaten şu anda da çırak bulmak mümkün değil, kendi başımıza çalışıp ekmeğimizi kazanıyoruz. Eskiden takım elbise diktirmek moda idi klasik ve kaliteli takımlar insanların vazgeçilmeziydi. Tabi zamanla bu takım elbise dikme işi de yavaşladı, insanlar mağazalardan istedikleri şekilde takım elbiselerini alıyorlar ama yinede zevkine düşkün kişiler özel takım diktirmeye devam ediyor, bizde en güzel hizmeti elimden geldiği kadar sunuyoruz" dedi.
Emektar dostu 50 yıllık dikiş makinesiyle çalışmasını sürdüren Tüzemen, eski dikiş makinesinden vazgeçemediğini de belirterek,"Dikiş makinem ayakla çalışan makine 50 yıldır o da benim kahrımı çekiyor emektar yoldaşım oldu. Kendi çocuklarıma mesleği öğretmeyi düşünmedim bu meslek benimle tamamlansın istedim. Allah nasip ederse elim ayağım tuttuğu, ömrüm yettiği kadar terzilik yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.
(SÖZ-UY-Y)

20.04.2017 11:45:21 TSI
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