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Potada Güzel Anıları Canlandıran Lig

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:37
Potada Güzel Anıları Canlandıran Lig
Potada Güzel Anıları Canlandıran Lig
- Şehitkamil'de Basketbol Heyecanı Yaş Sınırı Tanımıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği tarafından organize edilen Büyük Erkekler Basketbol Liginde başarılı mücadelesini sürdürüyor. 2016-2017 sezonunda 4 maçta 4 galibiyet elde eden yeşil-siyahlı dev adamlar, parke üzerinde adeta geçmiş günlerin heyecanını yaşıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen Büyük Erkekler Basketbol Liginde 20-50 yaş aralığında, farklı meslek gruplarından yüzlerce eski basketbolcu forma giyiyor. Yeşil-siyahlı kulübünde parke üzerindeki yerini aldığı ligde, çekişmeli geçen maçlar büyük heyecan yaşatıyor. Her yaşta herkes için spor anlayışıyla sportif organizasyonlarına hız kesmeden devam eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün Büyük Erkekler Basketbol Takımı kadrosunda doktorundan mühendisine, öğretmeninden üniversite öğrencisine, sanayicisinden esnafa kadar bir çok farklı meslek grubundan sporcu yer alıyor.
"Onlar oynuyor, çocukları alkışlıyor"
Büyük Erkekler Basketbol Liginin formatıyla eski takım arkadaşlarını yıllar sonra yeniden parke üzerinde buluşturduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü İdari Menajeri Metin Alati, "Şehitkamil Belediye Spor Kulübü olarak basketbol branşında yarışmacı tüm kategorilerde faaliyet gösteriyoruz. 2016-2017 sezonunda altyapılarda birçok kategoride ligler tamamlandı ve sahne alma sırası eski ustalara geldi. Büyük erkekler kategorisinde geçmiş yıllarda uzun yıllar basketbol branşında forma terletmiş sporcularımızın büyük heyecanına tanıklık ediyoruz. Forma rengi ne olursa olsun dev adamlar, bizlere salonda basketbola olan özlemlerini hissettiriyorlar. Altyapı maçlarında çocuklarımız, gençlerimiz oynar, anne ve babalarımız onlara destek verir. Ancak bu ligde tablo yer değiştiriyor.Babalar, 40 dakika boyunca ter döküyor, anneler ve çocuklar alkışlıyor. Birçok eski sporcuyu buluşturan bu organizasyon hatıraları, anıları bir kez daha yaşatıyor. Dönem dönem profesyonel müsabakaları aratmayacak kadar tansiyonun yükseldiği maçlarda, hakem arkadaşlarımızın son düdüğüyle birlikte rekabet yerini tekrar büyük dostluğa bırakıyor. Ben, bu vesile ile ligin tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kalan maçlarda tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.
Yeniden Parke Üzerinde Olmak Heyecan Verici
Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Büyük Erkekler Basketbol Takımında forma giyen basketbolculardan İbrahim Karaalp, yeniden parke üzerinde olmanın kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı. Karaalp, "Ortaokul ve lise yıllarında Şehitkamil Belediye Spor Kulübünün formasını terlettim. Üniversite yılları, askerlik, iş hayatının yorucu temposunun ardından tekrar yeşil-siyahlı formayı giyebilmek, takım arkadaşlarım yine aynı heyecanı yaşamak beni çok mutlu ediyor. Tahmin ediyorum ki ligde mücadele eden tüm arkadaşlar için durum benzerdir. Takımımızda bizlerden yaşça büyük abilerimiz var. Onlardan anılarını dinlerken o günlerde heyecanlarını hissetmemek mümkün değil. Sportif etkinliklere her zaman öncü olan Şehitkamil Belediyemize, basketbol branşı özelinde bu ligde bizlere verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

20.04.2017 11:45:46 TSI
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