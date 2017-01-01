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Büyükşehir yollarda heyelan temizliği yapıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi 1 haftadır etkili olan yağışların sebep olduğu heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle 6 ilçenin yanı sıra Elbistan-Gölbaşı karayolunda temizlik çalışması yapıyor.

Nisan yağmurlarının yoğun bir şekilde etkili olduğu Malatya'da, vatandaşların durumdan olumsuz etkilenmemesi için geceli gündüzlü çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, Pütürge, Arguvan, Darende, Kale, Doğanşehir ve Doğanyol'da yağışlardan sonra oluşan toprak kaymalarına karşı önlemler alıyor.

Sel sularının getirip bıraktığı atıkların temizlenmesi başta olmak üzere, toprak kaymaları sonucu oluşan yol bozuklukları da onarılıyor. Riskli bölgelerde araç sayısı ve ekipleri artıran Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaşayan vatandaşları da konuyla ilgili olarak uyararak, dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları sorumluluğunda olmasına rağmen, yardım talebi üzerine heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Elbistan-Gölbaşı karayolunda da Malatya Büyükşehir Belediyesi müdahalede bulundu. Karayolları ekiplerine destek vererek yolu kısa zaman içerisinde trafiğe açan ekipler uzun süre heyelan temizliği yaptı.

Heyelan ve toprak kaymalarından sonra bozulan yolların tamiri için gerekli müdahaleleri yapan ekipler, risk oluşturan bölgelerde güvenlik önemlerini artırdı. Dere yataklarında bulunan çeşitli ebatlardaki büzlerin temizliğini yapan Büyükşehir, tahrip olan beton büzleri ise yenileriyle değiştirdi.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 11:46:15 TSI

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