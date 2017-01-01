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Görele'de çöp konteynırları yapay çimle kaplanıyor



(Fotoğraflı)



GİRESUN (İHA) - Giresun'un Görele ilçesinde çöp konteynırları yapay çimle kaplanıyor.

Ana arter ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde büyük kapasiteli konteynırlarla çöp toplama hizmetini daha modern hale getirmeyi amaçlayan Görele Belediyesi, gri metal konteynırları yapay suni çimle kapladı. Bu sayede hem çöplerin dışarıdan görülmesinin engellenmiş olduğunu hem de konteynırların daha estetik bir görünüme kavuşmasının sağlandığını belirten Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, pilot uygulama olarak başlatılan çalışma kapsamında vatandaşların görüşü üzerine tüm konteynırların giydirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Başkan Erener, Görele'nin sokaklarının, caddelerinin daha modern ve temiz olması için çalıştıklarını dile getirerek, "Temizlik bilincini ilçemizde geliştirmek için bahar temizliği çalışmalarımız tüm cadde ve sokaklarımızda sürdürülüyor. Daha temiz bir Görele için yatırım hizmetlerimizle yeni çöp araçları aldık ve almaya da devam ediyoruz. Bunları yaparken, ilçemizin daha estetik bir görünüme kavuşması içinde elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda bazı bölgelerimizdeki çöp konteynırlarımızı yapay sunu cimle giydirerek, hem çöplerin dışarıdan görülmesini engellemiş, hem de konteynırların daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamış olduk" dedi.

(OK-ÖS-Y)



20.04.2017 11:48:41 TSI

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