YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. MHP'li Ulu güven tazeledi

MHP'li Ulu güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Saruhanlı MHP İlçe Başkanlığında 8. olağan kongresinde mevcut Başkan Baki Ulu, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Saruhanlı MHP İlçe Başkanlığında 8. olağan kongresi gerçekleştirildi. Saruhanlı Belediye Tesislerinde gerçekleştirilen kongreye Manisa MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu ve çok sayıda delege katıldı. Mevcut Başkan Ulu tarafından faaliyet raporlarının okunmasının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Mevcut Başkan Baki Ulu ile Ferdi Akın'ın listelerinin yarıştığı kongrede 398 delegeden 251'i oy kullandı. Mevcut Başkan Baki Ulu 156 oy alırken, Ferdi Akın ise 95 oy aldı. Yeniden göreve seçilen Ulu, yaptığı konuşmasında görevi süresince bütün teşkilat üyelerini ziyaret ettiğini ve onlarla birebir ilgilendiğini belirterek teşkilatına teşekkür etti.

(AŞ-AY-Y)



20.04.2017 11:49:56 TSI

NNNN

