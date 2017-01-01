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TBMM Başkanı Kahraman'dan Erzurum'a övgü



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Referandum sonrası TBMM'de söz alarak, hem Erzurum'un duruşuna vurgu yaptı hem de, her türlü tercihe saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

DADAŞLAR AK ÖNDERE VEFA GÖSTERMİŞLERDİR!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da Erzurum'un 16 Nisan'daki olgun tavrını övgüyle karşıladığını ifade ettiği oturumda, "Referandumun sonucu millî irade ferasetinin eseridir. Bu mübarek irade, güçlü Türkiye için 2023 seferine "evet" demiştir, ak önderine güven, saygı ve sevgisini tescillendirmiştir." diyen Aydemir, " Bu noktada Erzurum'un duruşuna özel bir vurgu yapmak gerekiyor. Dadaşlar bir kez daha ve net biçimde ak liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın istikrar ve güven için çizdiği rotaya tabi olmuş, ona vefa göstermişlerdir. 'dedi

İLÇELERE DE TEŞEKKÜR

Erzurum'daki seçmen tavrına, özellikle de sağlanan güven ortamına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, "Hınıs'tan Aşkale'ye, Karayazı'dan Tortum'a, Köprüköy'den Çat'a, Pazaryolu'na tüm Erzurumluların seçimlerde gösterdikleri dikkat ve sağladıkları huzur ortamına teşekkür ediyoruz." diye konuştu

KATILIM YÜKSEKTİ

"Seçime katılım oranı bakımından da Erzurum özel bir hassasiyet sergilemiştir." kaydını düşen Aydemir daha sonra şunları söyledi, "Seçimler sonuçlanmıştır artık, her türlü tercihi saygıyla karşılıyor ve önce kardeşlik, önce birlik ve beraberlik diyor, büyükşehirler arasında "evet" oylarında birinci olan dadaşlar adına hepinizi saygıyla selamlıyorum."

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN "ERZURUM OLGUNLUĞUN DA ZİRVESİDİR"

Verilen arada Erzurum Milletvekilleriyle bir araya gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman da, Referandum'un çok sağlıklı bir ortamda gerçekleştiğini, sonuçların ülkemizin kalkınması, gelişmesi noktasında çok daha verimli bir zemin oluşturmasını dilediğini söyleyerek, "Erzurum'daki seçmen olgunluğu da tıpkı fiziki yapısının zirvede yer alması gibi bir anlam taşımıştır. Milletimizi de milletvekillerimizi de bu yaklaşımlarından dolayı kutluyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



20.04.2017 11:51:21 TSI

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