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KMÜ'de KBRN ve AFET eğitimi verildi



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KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) ile Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler) ve Afet Eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün uzman personelleri tarafından iki oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda Kimya Yüksek Mühendisi Fatma Ökenek tarafından KBRN eğitimi verilirken, ikinci oturumda Konya AFAD Şube Müdürü Süleyman Uslu tarafından temel afet bilinci anlatıldı. Ökenek, "KBRN kasten, kazaen veya doğal afetler sonucu ortama yayılarak insan ve çevre üzerine birçok olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Günümüzde savaşlar, sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini artırmaktadır. Bütün bu riskler, geniş halk kitlelerin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Ayrıca çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine ve canlı hayatın sona ermesine neden olur. KBRN maddeleri ile ilgili bilgi, kullanım ve denetim yetersizliği bugün tehlikeyi en yüksek düzeye taşımıştır" dedi.

KBRN'nin neden olabileceği riskler hakkında da açıklamalarda bulunan Ökenek, "KBRN sadece savaşla sınırlı değildir. Terörist saldırı, sabotaj ve kundaklama olayları, doğal afetlerde KBRN maddeleri bulunan tesislerde meydana gelen hasar ve sızıntılar, tehlikeli ve salgın hastalıkların etkeni olan bakteri, virüs ve toksinlerin biyolojik savaş ajanı olarak kullanılması, nükleer santral kazaları, radyolojik olaylar, endüstriyel alanda kullanılan kimyasalların taşınması esnasında meydana gelen ulaşım kazaları, kimyasal üreten tüm fabrikalar, yangınlar (silah fabrikaları, petrol ve doğalgaz boru hatları vb), bilimsel veya endüstriyel araştırma laboratuvarlarındaki teknolojik kazaların hepsi birer risk faktörüdür" şeklinde konuştu.

Ökenek, "Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz kimyasallar evdeki temizlik malzemeleridir. Öncelikle bunlardan korunmak için kullanmış olduğumuz maddenin hangi kimyasalı içerdiğini bilmek gerekir. Kimyasal maddeleri kullanırken gerekli teçhizat (elbise, maske, eldiven) kullanılmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

AFAD Şube Müdürü Süleyman Uslu ise, yangın ve türleri hakkında bilgi vererek, "Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bunlardan birisi ortamda yoksa yanma hadisesi olmaz. Kontrol edilemeyen yanma olayı sonucunda yangın meydana gelir. Yangının çıkma nedenleri arasında koruma önlemlerinin alınmaması, sıçrama, doğa olayları, kazalar, ihmal gibi nedenler vardır. A, B, C, D ve E sınıfı olmak üzere beş çeşit yangın türü vardır" dedi.

Yangın söndürme türleri ve kullanılan maddeler hakkında açıklamalarda bulunan Uslu, "Yangın söndürmede soğutarak söndürme, havayı kesme ve yanıcı maddeyi ortadan kaldırma şeklinde üç çeşit yöntem uygulanmaktadır. Yangın söndürmede ise su, köpük, kuru kimyevi toz, karbondioksit ve söndürücü şeklinde maddeler kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Uslu, "Yangın öncesi ve sonrasında evde yangın güvenliğini sağlamak için evinizin her katına duman alarmı taktırın, elektrikli ısıtıcıları yanabilir eşyalardan uzak tutun, pişirdiğiniz yemeği kontrolsüz bırakmayın, yangın başladıysa yangın tavalarına asla su dökmeyin, bir bezi ıslatarak yanan tavanın üzerine kapatın, telaşlanmayın, yangın uyarı butonuna basın, itfaiye teşkilatına telefon edin" şeklinde konuştu.

Eğitim katılımcılara sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

(MD-AH-Y)



20.04.2017 11:51:31 TSI

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