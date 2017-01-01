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Macar Büyükelçi Organize Besi Bölgesi Projesinde Büyükşehir ile Beraber Çalışmak İstedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:43
Macar Büyükelçi Organize Besi Bölgesi Projesinde Büyükşehir ile Beraber Çalışmak İstedi
Macar Büyükelçi Organize Besi Bölgesi Projesinde Büyükşehir ile Beraber Çalışmak İstedi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Konuk Büyükelçi karşılıklı işbirliğini geliştirmek istediklerini belirtti ve Başkan Çelik'i Macaristan'a davet etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ile sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Kayseri'ye gelmekten her zaman büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Konuk Büyükelçi, Kayseri ve Macaristan arasındaki özellikle ekonomik işbirliğini daha da artırmak istediklerini söyledi ve bu konuda Başkan Çelik'ten destek istedi. Kayseri'nin kardeş şehri olan Macaristan'ın Miskolc Şehri Belediye Başkanının selamlarını da getiren Gabor Kiss, "Miskolc Belediye Başkanımız bir an evvel sizinle görüşmek ve tanışmak istediğini söyledi. Sizi Macaristan'a bekliyorlar. Kardeş şehir ilişkisinin daha da güçlenmesini istiyorlar" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de kardeş şehir Miskolc'un davetine bu yıl yaz sezonunda karşılık vermeyi düşündüklerini belirtti. 2016 yılının çok yoğun geçtiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Belediyemiz yoğun bir yatırım dönemi geçirdi. Ülke genelinde birtakım olumsuz olaylar yaşadık; ama hamdolsun hiçbir sıkıntı olmadan başarıyla 2016'yı geride bıraktık. Bu yıl da hepsi Türkiye'de örnek olacak yeni projeler hazırladık ve çalışıyoruz" diye konuştu.
Başkan Çelik, Macar Büyükelçi'nin yeni projelerle ilgili soruları üzerine 2017'de yapacakları bazı yatırımlar hakkında bilgi verdi. Konuk Büyükelçi özellikle Beydeğirmeni Organize Besi Bölgesi projesiyle yakından ilgilenerek beraber çalışma isteklerini dile getirdi.
Ziyarette ayrıca Büyükelçi Kiss ve Başkan Çelik birbirlerine karşılıklı hediyeler takdim etti.
(AÖ-Y)

20.04.2017 11:51:38 TSI
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