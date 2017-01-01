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Kaymakam Alibeyoğlu'ndan ev ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Gürkan Olcay

BİTLİS (İHA)  Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, maddi durumu iyi olmayan ailelerin sıkıntılarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla ev ziyaretlerinde bulunuyor.

Ev ziyaretleri kapsamında haftanın belli günlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen maddi durumu iyi olmayan aileleri evlerinde ziyaret eden Alibeyoğlu, konuk olduğu evlerde vatandaşların sorunlarını birinci ağızdan dinliyor. Ziyaret edilen evlerde ailenin sıkıntılarını yerinde birebir görme fırsatı bulan ve sıkıntılarla ilgilenen Alibeyoğlu, ailelerin sıkıntılarını not alarak çözülmesi için talimat veriyor.

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına kadar giderek SYDV yardımlarının en sağlıklı şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında köprü görevi yapan Alibeyoğlu'nun bu örnek davranışı, vatandaşların da takdirini topluyor.

(GO-MSA-Y)



20.04.2017 11:56:43 TSI

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