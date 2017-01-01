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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'ya 4 fuar daha geliyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 11:50
Antalya'ya 4 fuar daha geliyor
Antalya'ya 4 fuar daha geliyor
- ANFAŞ'ın yeni başkanı Ali Bıdı oldu

(Fotoğraflı)

Suat Metin
ANTALYA (İHA) - Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.'nin (ANFAŞ) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı oldu. Yeni yönetim 2018 yılına kadar 4 yeni fuar daha yapacaklarını açıkladı.
ANFAŞ'ın Yönetim Kurulu seçimlerinde eski başkan Sadık Budak'ın yerine Gelişim Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı getirildi. 7 kişilik yeni yönetim kurulu basın mensuplarına tanıtıldı. ATSO Başkanı Davut Çetin'in de başkan vekili olarak yer aldığı yeni yönetim, önümüzdeki bir yıl içerisindeki yol haritası ve projelerini de anlattı.
Tanıtım toplantısında konuşan ANFAŞ Genel Müdürü Murat Özer, 60 bin metrekarelik alana sahip olduklarını belirterek, yeni yönetimin mevcut Hotel Equipment ve Food Product Fuarları'nın dışında da 4 fuar projesi olduğunu kaydetti. Fuarlar hakkında bilgiler paylaşan Özer, ANFAŞ Well Life - Outdoor&İndoor Aktiviteleri, Welness ve Sağlıklı Yaşam Fuarı, ANFAŞ Jewelery EXPO 2018 Altın, Mücevher, Gümüş, Saat ve Teknolojileri Fuarı, Auto Show 2017 - Otomobil, Ticari araçlar, Motosiklet Fuarı, ANFAŞ Home & Wedding 2018 Ev ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı olmak üzere 1 yıl içerisinde 6 fuar düzenleyeceklerini açıkladı.
ANFAŞ'ın kuruluşunda yer alan kişileri anarak sözlerine başlayan yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise, ANFAŞ'ın en büyük hissedarı olduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde fuarları gezdiğini hatırlatan Bıdı, düzenlemeyi düşündükleri toplam 6 fuarın, Antalya ve Türkiye'nin fuarı olacağına dikkat çekti.
Toplantıda söz alan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de, turizm ve tarım fuarlarının kente büyük bir ivme kazandırdığını belirterek, yeni yönetimin yapacağı fuarlarla Antalya'nın ekonomisini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Konuşmaların toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
ANFAŞ'ın yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu:
ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Davut Çetin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İbrahim Evrim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Afşar, Uluslar arası Antalya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve Kıvrak Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıvrak.
(SM-MK-Y)

20.04.2017 11:58:19 TSI
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