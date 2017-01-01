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İnönü Üniversitesinde "Konuya Yeniden Dönmek" adlı sergi açılacak



MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi bünyesinde kurulan Kadın Sorunları Araştırma Merkezi tarafından "Konuya Yeniden Dönmek" adlı resim sergisi açılacak.

21-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan sergiye, Adnan Yalım, Ahmet Yeşil, Atilla İlkyaz, Bedri Baykam, Ekrem Kahraman, Ergin İnan, Figen Batı, Gülten İmamoğlu, Hüseyin Elmas, Mesut Yaşar, Nancy Carol Atakan, Nazan Azeri, Nazan Erkmen, Necmi Karkın, Tulin Onat, Yüksel Göğebakan, Zahit Büyükişleyen ve Zuhal Arda gibi önemli akademisyen ve sanatçılar katılacak. Koordinatörlüğünü İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Necmi Karkın'ın yaptığı sergi, sanatçıların kendi tarz ve ele aldıkları konular itibarıyla çok zengin bir içeriğe sahip olma özelliğinin yanında Dünya Sanat Gününe dikkat çekmek amacıyla Kadın Sorunları Araştırma Merkezinin önemli bir projesi olarak görülüyor.

Sergi, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yetkin Gök'ün katkılarıyla İnönü Üniversitesi Kongre kültür merkezinde düzenlenecek.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 12:00:10 TSI

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