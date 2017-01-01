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Ağacık Camii restore edilmeyi bekliyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarihi Ağacık Camii onarılmayı bekliyor.

İlçeye 13 kilometre mesafedeki Ağacık Mahallesi'nde 1909 yılında yaptırılan caminin ahşap aksamı çürürken, sıvalarında da dökülmeler başladı. Müftü Hacı Öz ile birlikte camide incelemeler yapan Kaymakam Hüseyin Öner, imam Mehmet Balkan'dan bilgi aldı. Caminin farklı bir mimariye sahip olduğunu söyleyen Kaymakam Hüseyin Öner, "Caminin tamire ihtiyacı olduğu ortada. Caminin tamiratı için daha önce yazılar yazmıştık. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.

(FT-MŞ)



20.04.2017 12:02:15 TSI

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