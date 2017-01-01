Edirne Belediye Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan özel konseri
(Fotoğraflı)
Koray Ustabaşı
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Çocuk Korosu, belediyenin kültür etkinlikleri kapsamında 'Bayramımız Var' temalı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel konser verecek.
Edirne Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, 23 Nisan Pazar günü saat 20.00'da Edirne Ticaret Ve Sanayi Odası Konferans Salonunda Şef Yaşar Özel yönetiminde konser verecek.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Çocuk dünyanın nefesidir" diyerek, ücretsiz konsere tüm Edirne halkını davet etti.
(KU-MK-Y)
20.04.2017 12:02:47 TSI
NNNN