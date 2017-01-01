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GKV'lilere TEOG sınavı öncesi motivasyon ve değerlendirme semineri



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - TEOG Sınavlarına sayılı günler kala sınava katılacak öğrencilere yönelik düzenlenen söyleşi ve seminerlerle sınav öncesi öğrencilerin sınavda karşılaşacakları sorunlar ve sınavda uyulması gereken kuralların anlatıldığı seminer GKV Özel Okullarında başarıyla gerçekleştirildi. Branş öğretmenlerinin yanı sıra rehber öğretmenlerin de katıldığı sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu rehberlik servisi tarafından 8.sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "TEOG Sınavı Öncesi Motivasyon Ve Değerlendirme" seminerinde öğrenciler TEOG öncesi sınavla ilgili merak ettikleri konularda aydınlatıldı. Sınavda başarılı olabilmenin yolları da uzman öğretmenler tarafından anlatıldı. İki ayrı bölümde gerçekleştirilen söyleşide GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel, sınav hazırlığı dönemindeki etkinliklerimize, öğretmen ve öğrencilerin bu süreçte göstermiş oldukları yoğun performans hakkında bilgiler vererek çalışmalara destek olanlara teşekkür etti. Yapılan deneme sınav sonuçlarının göz önüne alındığında arzu edilen başarıya ulaşıldığının da altını çizen Okul Müdürü Gürsel sınav öncesi gerçekleştirilen seminerlerle öğrencilerin sınav süresince karşılaşabilecekleri sorunların da masaya yatırıldığını belirtti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında TEOG öncesi gerçekleştirilen seminerin ikinci bölümünde, okulun branş öğretmenleri sınav hazırlık döneminin başarılı geçtiğini ve öğrencilere sınav öncesi dikkat edilecek hususlarda önerilerde bulundu. Seminerde GKV Rehberlik servisi öğretmenlerinden Orhan Kemal Tellal, öğrencilere sınavda karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili uyarılarda bulunarak bu sorunların çözümüne yönelik önemli önerilerde bulundu. Seminerin interaktif bir şekilde gelişen son bölümünde, öğretmen ve öğrenciler birlikte "Başaracağız" sloganı atarak seminere farklı bir sinerji kattı.

(SD-Y)



20.04.2017 12:03:29 TSI

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