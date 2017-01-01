20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tarım Fuarı'na 2 günde 45 bin ziyaretçi

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:03
Tarım Fuarı'na 2 günde 45 bin ziyaretçi
Tarım Fuarı'na 2 günde 45 bin ziyaretçi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Irak, Suudi Arabistan, İran ve Katar'dan işadamlarının rağbet gösterdiği 8. Ortadoğu Tarım Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nı iki günde 45 bin kişi ziyaret ettiğini söyledi.
DTB Başkanı Engin Yeşil, 8. Ortadoğu Tarım Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölgede tarım ve hayvancılığın önünün açılacağını belirten Yeşil, Diyarbakır'ın sahip olduğu tarım potansiyeliyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında yer aldığını belirtti. Kentin bu tür büyük organizasyonlara ihtiyacı olduğunu anlatan Yeşil, "İlimizde yaşanan istenmeyen olaylar nedeniyle 2 yıl aradan sonra böylesi büyük bir fuarın gerçekleşmesi bizleri çok mutlu etmiştir. İlk iki günde 45 bin kişinin ziyaret ettiği fuarın kentimizde düzenlenmesinde emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bölgemizin ve ilimizin bu gibi büyük organizasyonlara ihtiyacı bulunmaktadır. Buraya gelen bölge çiftçilerimiz yeni teknolojik aletleri tanıma ve yeni ilişkiler geliştirme imkanını bulmaktadır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm bölge çiftçilerimizi ve halkımızı fuara davet ediyorum" dedi.
(İHA-MP-Y)

20.04.2017 12:11:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Başkan Atilla'ya ziyaret
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NDAN BAŞKAN ATİLLA'YA ZİYARET
Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şöleni düzenliyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 23 NİSAN ÇOCUK ŞÖLENİ DÜZENLİYOR
Tüm Hizmet İş İl Temsilciliğine Yılmaz atandı
YEREL

TÜM HİZMET İŞ İL TEMSİLCİLİĞİNE YILMAZ ATANDI
Kahraman'dan yaralı personele anlamlı ziyaret
YEREL

KAHRAMAN'DAN YARALI PERSONELE ANLAMLI ZİYARET
Kayapınar'da hafız öğrencilerine seminer
YEREL

KAYAPINAR'DA HAFIZ ÖĞRENCİLERİNE SEMİNER
Kayapınar ÇATOM'da mevlid programı
YEREL

KAYAPINAR ÇATOM'DA MEVLİD PROGRAMI
Ertelenen planlı kesintiler gerçekleşiyor
YEREL

ERTELENEN PLANLI KESİNTİLER GERÇEKLEŞİYOR
33 yılını doğaya verdi
YEREL

33 YILINI DOĞAYA VERDİ
Başkan Atilla'dan şehit babasına Türk bayrağı
YEREL

BAŞKAN ATİLLA'DAN ŞEHİT BABASINA TÜRK BAYRAĞI
Kadınların istihdamını sağlayacak proje devam ediyor
YEREL

KADINLARIN İSTİHDAMINI SAĞLAYACAK PROJE DEVAM EDİYOR
Öğrencilere gıda ve hijyen eğitimi veriliyor
YEREL

ÖĞRENCİLERE GIDA VE HİJYEN EĞİTİMİ VERİLİYOR
Amed Sportif sıkı hazırlanıyor
YEREL

AMED SPORTİF SIKI HAZIRLANIYOR
DTSO tarafından 1. Tarım ve Hayvancılık Zirvesi gerçekleştirildi
YEREL

DTSO TARAFINDAN 1. TARIM VE HAYVANCILIK ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Arslanca'dan teşekkür
YEREL

BAŞKAN ARSLANCA'DAN TEŞEKKÜR
Birinci çocuk şenliği renkli başladı
YEREL

BİRİNCİ ÇOCUK ŞENLİĞİ RENKLİ BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!