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YEREL HABERLER  / GİRESUN HABERLERİ
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Vali Karahan koltuğunu öğrenciye devretti

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:05
Vali Karahan koltuğunu öğrenciye devretti
Vali Karahan koltuğunu öğrenciye devretti

(Fotoğraflı)

GİRESUN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ilkokul öğrencisi Begüm Demirelli, Vali Hasan Karahan'dan sembolik olarak görevi devraldı.
Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 19 Eylül İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Begüm Demirelli, Vali Hasan Karahan'dan sembolik olarak görevi devraldı. Koltuğu Karahan'dan devralan Demirelli, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının vatandaşlara hizmet edebilmeleri adına daha fazla desteklenmesi, çocuklar için sosyal imkanların arttırılması, ilkokullarda da müzik, resim gibi sosyal etkinlik derslerine branş öğretmenlerinin girmesini istedi. Vali Karahan ise, "Sadece okullarımızda değil, okul dışında da işte gençlik merkezlerimizle, kurslarımızla farklı mekan ve etkinliklerle bu çalışmaları çocuklarımız adına yürütüyoruz. Bilgili, başarılı, kendine güvenen, sosyal ilişkileri güzel, rahat iletişim kurabilen hem milli hemde manevi değerleri özümsemiş, kendi milli kültürünü tanıyan, bilen ve gerektiğinde savunabilen yeni nesiller yetiştirmek için çabalıyoruz. Tüm gayretimiz bu. Bu tür değerlerimizi yeni nesillere anlatmak lazım" dedi.
Valilik makamını devralan Demirelli, ilk iş olarak İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü telefonla arayarak öğrencilerin derse giriş çıkış saatlerinde okul çevresindeki trafik yoğunluğunun azaltılması için gerekli önlemlerin alınması ve okul çevrelerine güvenlik görevlileri gönderilerek öğrencilerin güvenlikleri için alınan önlemlerin arttırılmasını istedi.
Görüşmenin ardından Vali Karahan, Valilik makamını devralan Begüm Demirelli ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
(RY-OK-Y)

20.04.2017 12:14:23 TSI
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