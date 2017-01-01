YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 150 yıllık çeşme imece usulu yenilendi

150 yıllık çeşme imece usulu yenilendi



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki 150 yıllık çeşme, vatandaşlar tarafından tadilatı yapılarak yenilendi.

Çeymeyi 8 bin TL'ye yenileriklerini belirten Muhtarı Zühtü Erbay, "Köyümüzün simgesi olan Erkit mevkiinde bulunan ve bizler için son derece önemli olan çeşmemizin bakım çalışmalarını tamamladık. Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı hayvancılık olduğu için çeşmemizde köyümüzün kırsalında bulunduğu için bu çalışma oldukça önemliydi. Çeşmemizin onarımına isminin verilmesini istemeyen hayırsever bir vatandaşımız 8 bin TL katkıda bulunup malzemeleri almamızı sağlamıştır. İşçiliğini köylülerimiz el birliği ile imece usulu yaptık. Hayvancılıkla geçinen köyümüzde bu çeşmemiz bizler için son derece önemliydi. Aynı zamanda köyümüzün tarihi simgesi olan Erkit çeşmemizin onarımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.(YD-EFE)



20.04.2017 12:17:28 TSI

NNNN

